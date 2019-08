Venti di crisi, Di Maio: «Questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi»

Il capo politico del Movimento reagisce alle ultime settimane di accuse: «Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle»

«I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti», scrive Luigi Di Maio su Facebook, in una rivendicazione di intenti resasi necessaria in queste ore difficili per le battaglie storiche del Movimento. «Questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi».

I primi ad accusarli sono i loro elettori, soprattutto no Tav. Dopo il sì di Conte alla grande opera, i cittadini contrari alla costruzione della Torino Lione hanno messo all’indice il Movimento, descrivendolo come «attaccato alle poltrone».

La stessa critica, in altri termini, era arrivata anche da Di Battista, che commentando l’atteggiamento dei suoi al governo li aveva definiti dei «burocrati chiusi dentro ai Ministeri». E la sconfitta in Parlamento sulle mozioni per la Tav ha contribuito ancora di più a inasprire i toni tra i 5stelle.

Di Maio tira dritto e rivendica: «Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega». Il vicepremier tira in ballo la legge sul taglio dei parlamentari, che aspetta il voto per l’approvazione definitiva il 9 settembre.

«Taglieremo 345 parlamentari», scrive. «Significa che alle prossime elezioni molti vecchi politicanti dovranno iniziare a cercarsi finalmente un lavoro. È una riforma epocale contro i privilegi dei politici e in favore del buon senso».

Leggi anche: