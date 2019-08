La Lega sfiducia Conte al Senato: il premier a palazzo Chigi, comizio di Salvini a Termoli – La diretta della giornata

E’ finita, ne sono ormai tutti convinti. Ieri sera Matteo Salvini ha dato il suo ultimatum annunciando di voler andare alle urne e Giuseppe Conte ha rincarato la dose, spiegando che, sì, si andrà a votare ma non prima che la crisi sia stata effettivamente formalizzata in Parlamento.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intanto ha fatto informalmente sapere che potrebbe essere un altro governo e non questo a portare l’Italia alle urne.

La giornata, come è già accaduto ieri, si annuncia agitata.

Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

12.55 Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è appena arrivato a palazzo Chigi, un minuto dopo la fine del comizio di Matteo Salvini

Matteo Salvini a Termoli

12.50 Il vicepremier si è recato a Termoli (Campobasso) dove ad attenderlo c’erano decine di persone: «Salvini, Salvini, Salvini! Sei grande! Meglio solo che male accompagnato!» esclama qualcuno.

Poi inizia la breve conferenza stampa coi cronisti. «La nostra è stata una scelta di coerenza e coraggio, nessun altro partito avrebbe rinunciato a 7 ministeri. C’erano troppi litigi, più no che sì. Ora la cosa più utile e trasparente da fare è andare a votare il prima possibile» ha tuonato Matteo Salvini.

Da lunedì tutti i parlamentari della Lega saranno a Roma: «I parlamentari alzano il cu*o e lavorano pure a ferragosto». Infine, parlando dell’alleanza coi 5 Stelle, ha concluso: «Come in tutte le coppie, è meglio salutarsi con rispetto visto che stavamo perdendo troppo tempo a litigare» ha concluso.

11.16 La Lega apre ufficialmente la crisi di governo presentando in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no, da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav, fanno male all’Italia che, invece, ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona» ha affermato il partito guidato da Matteo Salvini.

Salvini tuona: «No inciuci»

«Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei sì non aspetta, la parola subito al popolo!» aveva scritto poco prima Matteo Salvini su Twitter.

