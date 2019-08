Atletico Madrid, altro botto: ecco Rodrigo. Il Napoli è ‘solo’ per James. E Correa…

Si è capito da tempo, Madrid è la capitale del calciomercato 2019. E non solo su sponda Real. C’è l’Atletico di Miguel Angel Gil che si è spogliato dell’etichetta di squadra ‘lacrime e sudore’ per spingersi oltre le barriere del mercato folle.

E così, con la stella Joao Felix già in pieno splendore, è il turno di Rodrigo Moreno, il 28enne brasiliano (naturalizzato spagnolo) in forza al Valencia; e che stamattina non si è presentato all’allenamento, alimentando nuove voci di mercato.

Cifre e parentele

Il direttore generale del Valencia, nell’annunciare imminenti novità, ha lasciato fin troppo in vista stamattina lo schermo del suo cellulare, e qualcuno ha letto il nome dell’interlocutore: Miguel Angel Gil.

Trattasi del presidente dell’Atletico Madrid, ormai a un passo da Rodrigo, nipote di Mazinho, cugino di Thiago Alcántara e Rafinha.

James, Ansa





L’accordo tra i club è stato raggiunto sulla cifra di 55 milioni di euro, ai quali faranno seguito 5 a titolo di bonus. Altri 60 milioni di spesa per un Atletico che ora molla definitivamente James Rodríguez. Il Napoli ha la strada spianata, non ci sono più competitors. Ma servono soldi. Il Real non fa sconti.

Rodrigo in maglia Atletico è una buona notizia anche per il Milan, che ora può tornare alla carica per Correa. I rossoneri offrono 40 milioni di euro più bonus. E a Madrid, adesso, potrebbero abbassare le pretese iniziali (55).

Foto di copertina James – Ansa