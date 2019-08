Neymar, il Barcellona tampona il Real Madrid: Messi telefona al brasiliano

Sarà, in una direzione o nell’altra, la trattativa del secolo, forse della storia. Neymar che supera il suo stesso trasferimento da 222 milioni di euro di due anni fa per tornare in Spagna. Sì, ma dove? Gli exit polls danno il Real Madrid ampiamente in testa, soprattutto grazie ai rapporti privilegiati con il Psg, ma da Barcellona, dove Neymar ha lasciato una parte di cuore, è partita la controffensiva.

Pronto, sono Leo

Il filo diretto blaugrana con O’Ney lo tiene direttamente, via smartphone, Leo Messi. Hai detto niente. La Pulce è più di un amico per il brasiliano, e anche più di un capitano per il Barcellona. Nella telefonata tra i due, secondo Marca, Messi avrebbe ricordato a Neymar di come gli avesse sconsigliato due stagioni fa di cambiare aria; ribadendogli anche la ferma volontà dello spogliatoio di riaverlo in squadra, nonostante in attacco sia arrivato un altro colpo da 90 come Griezmann.

Messi, Ansa

Il Barcellona va a Parigi

Anche per questo stamattina una delegazione del Barcellona, come riferito da Mundo Deportivo, è volata a Parigi per incontrare il Psg e capirne le intenzioni. Al di là delle telefonate di Messi, il Barcellona deve sempre scontrarsi con l’ostilità del club francese, che ha più di un conto in sospeso con la board catalana.

Il Real resta, dunque, in vantaggio, anche se prima di portare il cash a Parigi deve sistemare, monetizzando, le uscite di Mariano Diaz, Bale e James Rodríguez.

Foto di copertina Neymar- Ansa

