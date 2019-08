Real Madrid, giù la maschera: parte l’assalto a Neymar. Ecco come si può

Florentino Perez non è uno da 0-0. Più che altro è l’uomo da quattro Champions in cinque anni e l’ultima stagione ‘no’ del Real Madrid gli è andata di traverso. I ripari, a casa Perez, si chiamano milioni di euro. Ne ha già investiti più di 400 il presidente dei Blancos, e ora vuole il colpo galactico. Il finale brutale.

Pogba no? Prendo Neymar

La nuova stella nel mirino è Neymar che, già prima di andare al Barcellona, era stato accostato con forza al Real Madrid. Adesso si può, soprattutto dopo che Pogba è rimasto al Manchester United, mai realmente interessato a mettere il Polpo sul mercato. Ci ha provato fino alla fine il Real, senza trovare pertugi in cui infilarsi.

Fifty fifty

Spunta, allora, Neymar. Che è il Pogba dei centravanti, la risposta che Florentino Perez vuole dare al Barcellona di Messi-Suarez-Coutinho-Dembelé e, da ultimo, Antoine Griezmann.

Come ricorda Marca, gli eccellenti rapporti tra Real Madrid e Psg, che è invece in eterna lotta con il Barcellona anche sui giocatori in erba, possono agevolare l’affare. I francesi vogliono rientrare dei 222 milioni di euro spesi due anni fa. Si accontenterebbero di metà cifra cash e un’altra metà fatta di contropartite tecniche.

Contropartite e… foto

Instagram stories account Neymar

Il Psg chiede Casemiro, il Real offre Keylor Navas (e i francesi cercano un portiere affidabile) e Bale. Siamo alle prime schermaglie. Florentino Perez, d’altronde, non fa mai 0-0. E ora vuole segnare e sognare con Neymar che, intanto, posta sui social una sua foto con Zidane. Non sembra, sinceramente, una semplice combinazione.

