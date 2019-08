Neymar, Parigi si ribella. La sorella: «Miserabili». Contatti avviati per Dybala, l’idea di Leonardo

I tifosi francesi a muso duro contro il brasiliano: cori contro anche in spagnolo. Ecco il progetto per prendere la Joya

Lo striscione più dolce per lui al Parc des Princes è stato il classico ‘Neymar vattene’, ma il repertorio (soprattutto cantato) dei tifosi del Psg al brasiliano in uscita verso la Liga è stato molto più pesante. Addirittura declamato in spagnolo, con (censurabile) riferimento a familiari, giusto per avere la certezza che il messaggio fosse chiaro.

PSG fans chanting “NEYMAR, SON OF A BITCH!” during their game. 😳



Via: @Esp_Interativo pic.twitter.com/49164YVqHB — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) August 11, 2019

Il 3-0 dei campioni di Francia al Nimes (Di Maria, Cavani e Mbappé) è la sublimazione dello strappo tra Neymar e il Psg. Il brasiliano vuole andare via, sarà accontentato. Con il Real testa di serie per prenderlo. E la sorella Rafaella in difesa:«Miserabili e maleducati, spero lo abbiano ancora in squadra. Senza di lui non vinceranno nulla».

Dybala, contatto

Il Psg è stato nuovamente contattato dal Barcellona, ma continua a rifiutare ogni negoziazione con i blaugrana. I motivi sono noti. Tant’è che Coutinho, offerto a più riprese al Psg, può finire al Bayern Monaco.

Leonardo si sta muovendo, invece, per Dybala. I buoni rapporti con Antún, uomo di fiducia della famiglia della Joya, aiutano. I francesi sono pronti ad acquistare le sole prestazioni sportive di Dybala, rinviando ad un secondo step l’acquisto dei diritti di immagine dell’argentino, oggi al centro di controversie legali.

L’offerta di ingaggio è già pronta: 12 milioni di euro per i prossimi 5 anni e la disponibilità a versare i 15 milioni di euro di commissione. E la Juve tende le orecchie: con Dybala al Psg, può fiondarsi su Icardi senza dover cedere la Joya ai rivali nerazzurri.

Foto di copertina / Ansa