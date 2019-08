Neymar, ecco la bomba di Leonardo: «Cessione in fase più che avanzata». O’ Ney verso la Spagna

Ieri avevamo raccontato come l’idea fosse tutt’altro che peregrina. Ora ci pensa Leonardo in prima persona a raccontare come Neymar, non convocato per la prima di Ligue 1 del Psg (domenica contro il Nimes), sia ormai a un passo dalla cessione: «Le trattative per lui sono in fase avanzata – ha detto il ds del Psg – . Tutti abbiamo bisogno di definire il futuro».

Il boom sta facendo il giro di Europa. E la domanda è: dove va Neymar? In Spagna, sicuro. Più Real Madrid che Barcellona, anche se Leonardo non ha offerto altri spunti, per ovvie ragioni.

Gli indizi, però, portano tutti al Real, e sono principalmente due:

I merengues, soprattutto dopo l’infortunio di Asensio, hanno bisogno di un altro giocatore offensivo di spessore. E il club può dirottare su O’ Ney i soldi risparmiati per il mancato acquisto di Pogba;

l’ipotesi Barcellona è molto meno calda: i blaugrana sono già strapieni in attacco (è arrivato anche Griezmann), non hanno la liquidità del Real Madrid e, fattore da non derubricare a quisquilia, i rapporti tra Psg e catalani sono pessimi.

"#Neymar did not complete training and it's not possible that he plays tomorrow." — #PSG coach Thomas Tuchel https://t.co/daGewFj3NS — Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) August 10, 2019

Per il trasferimento di Neymar sono in ballo 300 milioni di euro, che il Real potrebbe parzialmente coprire con due contropartite tecniche (Bale e Keylor Navas). L’ingaggio del brasiliano si attesterà sui 40 milioni di euro a stagione. In Spagna, per la cronaca, citano anche la Juventus come club in lizza per Neymar in ragione del sistema fiscale italiano più conveniente per il giocatore.

