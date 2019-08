Rai perde il ricorso, Champions (una gara ogni turno) in chiaro su Mediaset

La Rai ha perso il secondo ricorso (il primo era stato un ex 700 di urgenza), e Mediaset per i prossimi due anni trasmetterà una partita in chiaro di Champions a settimana (il mercoledì, canale 5, telecronaca di Pierluigi Pardo).

Si è concluso così, con la sentenza del Tribunale di Appello di Milano, il braccio di ferro tra la Rai (che ha gestito il chiaro nell’ultima stagione) e Sky. La sentenza ha anche condannato la tv pubblica alle spese (per 25mila euro).

Ansa

Confermato, dunque, il passaggio di consegne ufficializzato il mese scorso. Mediaset ha offerto una cifra tra i 42 e i 45 milioni di euro, 5 in più di quanto aveva offerto la Rai la scorsa stagione all’emittente satellitare.

Il servizio pubblico aveva anche esercitato la opzione per gli ulteriori due anni, ma secondo Sky, e come confermato dal Tribunale, era venuto meno uno dei paletti iniziali alla base della intesa, non avendo più Sky l’esclusiva della serie A in virtù della presenza di Dazn.

La Rai, che aveva ottenuto un grande successo di ascolti nelle serate di Champions, incassa il colpo. E perde la coppa dalle grandi orecchie.

Foto copertina Ansa