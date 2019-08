Un fascio di luce nel cielo della Sardegna, l’avvistamento scatena la curiosità: cosa può essere – Il video

La scia è stata avvistata in tutta la Regione, ma anche nel centro Italia e a Barcellona

Un’enorme sfera luminosa è stata vista nei ciali della Sardegna la sera di venerdì 16 agosto, poco dopo le 22.40. Il momento prima dell’impatto con l’acqua è stato ripreso dalla Dashcam (una telecamera da cruscotto) di un automobilista, Claudio Porcu, che ha poi postato la clip su twitter.

La ripresa mostra la scia della meteorite vista dalla zona di Oristano, ma solo dalla Sardegna sono arrivate decine di segnalazioni, da Cagliari a Nuoro. La luce è stata avvistata in tutto il centro Italia e alcune segnalazioni sono arrivate anche da Barcellona.

«Probabilmente si tratta di un meteorite, un frammento metallico abbastanza piccolo, di peso non superiore al chilogrammo», ha spiegato l’astrofisico Manuel Floris a L’Unione sarda.

Il frammento potrebbe aver finito la sua discesa in mare, tra la Sardegna e le isole Baleari: «Se, come risulta dai racconti fatti sui social network, è stato notato anche a Barcellona, è molto probabile che sia caduto in un tratto tra il mar di Sardegna e le isole Baleari».

