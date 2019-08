Psg, comincia la manovra di avvicinamento per Dybala. Dal Brasile: Juve in pole per Neymar

Sarà un martedì decisivo per Neymar e per l’argentino. Leonardo ora fa sul serio per la Joya

Il Psg comincia a fare sul serio per Paulo Dybala e la sconfitta contro il Rennes ha confermato l’urgenza di correre ai ripari, anche perché il Barcellona oggi si è riunito e ha deliberato: domani va dai francesi e presenta l’offerta per Neymar.

Foto Ansa

Ma l’indiscrezione clamorosa, lanciata da AS e confermata da autorevoli fonti brasiliane, è che su O’Ney si sarebbe fiondata la Juventus, la squadra più vicina a soddisfare le richieste di Leonardo tra contropartita tecnica (Dybala) e cifra cash.

Tuchel non vuole sorprese, e ha già detto che senza sostituto sotto contratto, il brasiliano non parte. E allora Leonardo ha intensificato i contatti con l’entourage di Dybala, che vorrebbe restare alla Juve ma non tratterebbe il Psg come Tottenham e United, giusto per capirsi.

I parigini, che domani dovrebbero incontrare gli emissari del calciatore, ci pensano seriamente. La Juve aspetta e, in caso di sola cessione di Dybala senza suggestioni Neymar, sarebbs pronta a fiondarsi poi su Mauro Icardi. A quel punto senza la necessità di offrire Dybala come contropartita ai nerazzurri.

Foto di copertina Ansa