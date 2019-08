Dybala-Tottenham, tutto saltato. Prende quota lo scambio con Icardi. Difficoltà per Mandzukic

La notizia bomba della Bbc, aveva trovato pieno riscontro, prima dell’ennesimo colpo di scena. Paulo Dybala non andrà al Tottenham nonostante in mattinata si fosse rassegnato a lasciare la Juventus, dicendo sì agli Spurs e trovando sostanziale convergenza anche sulle cifre dell’ingaggio. Poi, però, il banco è saltato anche perché sarebbe stata la Juve a non essere più convinta della cessione al Tottenham.

Tottenham are close to reaching an agreement to sign Juventus forward Paulo Dybala.



➡️ https://t.co/7tkVlYqrIP pic.twitter.com/uUN3okXOht — BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2019

Sembrava (quasi) tutto fatto

L’ultimo scoglio sembrava essere quello relativo alla questione dei diritti di immagine. Secondo The Indepedent la controversia con la società che li detiene avrebbe potuto risolversi ‘per una cifra di molto inferiore ai 40 milioni di euro’.

Gli inglesi stavano valutando anche l’opportunità di ragionare in un secondo momento sulla questione, spinosa, dei diritti. Una vicenda troppo complessa per essere dipanata in poche ore.

Dybala agrees to join Tottenham but image rights holding up transfer https://t.co/VfImWIxZEw — The Independent (@Independent) 7 agosto 2019

In ogni caso per cambiare idea c’è tempo fino alle 18, quando suonerà il gong per il mercato in entrata della Premier League.

In caso di fumata nera, ora probabilissima, si riaprirebbe il fronte dello scambio tutto argentino Icardi/Dybala, che assicurerebbe alle due squadre clamorose plusvalenze. I rapporti, però, soprattutto dopo l’affare Lukaku, non sono dei migliori.

Mandzukic in bilico

Da seguire con attenzione anche la vicenda Mandzukic. Il croato è in uscita, ma non è ancora fatta con il Manchester United. La situazione si è, anzi, complicata. Llorente avanza verso i Red Devils. E la rivoluzione offensiva della Juve è rimandata ai prossimi giorni.

