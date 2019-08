Juve-Barca, Mandzukic per Miranda. Ma i blaugrana per ora frenano

Con la vicenda Neymar capolista assoluta delle telenovelas estive, si fa largo nelle strettoie del mercato anche il serrato chiacchiericcio tra Barcellona e Juventus dopo la visita di Fabio Paratici in Catalogna.

Di nomi ne sono stati fatti, da Dembelé a Suarez, ma per quanto risulta l’unica trattativa in piedi è quella che la Juve ha impostato per il giovane esterno Juan Miranda, per il quale sono stati offerti 10 milioni di euro.

Quanto al presunto scambio con Mandzukic (più o meno stessa valutazione), da Barcellona sono categorici e smentiscono l’interesse dei blaugrana anche se Valverde in attacco deve fare i conti con la piena emergenza.

Tattica? Depistaggio? Lo si scoprirà al massimo nelle prossime 24 ore quando almeno il destino di Miranda dovrebbe definirsi. Magari a tinte bianconere.