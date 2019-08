Spifferi da Barcellona: la Juve ha chiesto Dembelè. Il francese sta facendo infuriare i blaugrana

Le certezze sono due: Fabio Paratici ha incontrato il Barcellona e, sicuro, ha avanzato la sua offerta per il giovane e fortissimo esterno Juan Miranda. Due fatti, sotto gli occhi di tutti. Ma ce ne sarebbe un terzo, e la fonte è attendibilissima: secondo Mundo Deportivo, quotidiano da sempre vicinissimo ai blaugrana, Paratici avrebbe chiesto informazioni al Barca anche per Ousmane Dembelé, la 22enne ala che i catalani hanno acquistato due anni fa dal Borussia Dortmund per 145 milioni di euro, con l’intento di sostituire adeguatamente Neymar.

Barcellona, finita la pazienza

L’attaccante francese, sette infortuni in due anni di Barcellona e ben pochi acuti sotto le porte nemiche, è uno dei tre infortunati vip del Barcellona: con Messi e Suarez k.o, e Coutinho volato al Bayern, Dembelè è finito di nuovo al centro delle onde della critica. Secondo Marca, in particolare, il Barcellona avrebbe perso la pazienza dopo che il giocatore, a 24 ore dall’ultimo infortunio, e con tempi di recupero intorno alle cinque settimane, non si è presentato ai test medici per valutare il da farsi.

In mancanza di riscontri ufficiali, c’è un dato di fatto: Dembelé non convince il Barcellona e Paratici, con i colleghi blaugrana, non ha parlato solo di Miranda. Va da sé che per permettersi qualsiasi operazione in entrata in prima linea, la Juve dovrebbe prima cedere almeno uno tra Dybala e Mandzukic. O, addirittura, entrambi.

Foto di copertina – Ansa