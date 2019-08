Icardi è bianconero sui social. Oggi scade l’ultimatum del Napoli: si va verso il ‘No’

Non si ha la voglia, e nemmeno la presunzione, di fare analisi social e ricercare l’interpretazione più giusta. Ci si limita al fatto: Mauro Icardi si posta in bianconero su Instagram poche ore dopo aver mostrato la sua nuova casa, nel centro di Milano. Movimenti social, forse segnali. Di che tipo, non è chiaro, al di là del filtro vintage.

Verso il ‘No’ al Napoli

Oggi scade l’ultimatum di Adl all’argentino. Il Napoli è a metà del guado (forse anche a 3/4) tra la convinzione di poter fare un affare a prezzi ragionevoli in un mercato pazzo e l’irritazione per i dubbi di Icardi, che ha sempre la Juventus in testa.

A ore potrebbe esserci – lo suggeriscono ragioni geografiche – un contatto, magari diretto o telefonico, tra Adl che vuole una risposta e Wanda Nara, attesa a Capri per uno shooting fotografico.

L’offerta è ricca

Gli azzurri sono in questo momento la squadra che, tra le big, si è mossa con più discrezione (e meno investimenti) sul mercato: ha 65 milioni di offerta pronti per l’Inter e un quinquennale da 7 milioni all’anno per l’ex capitano dei nerazzurri. Argomenti convincenti? Per quanto trapela, no. Almeno per Icardi, che continua a postare su Instragram. E viaggia verso il No ai campani.

