Il video degli studenti di colore che lanciano i tavoli in classe non è stato registrato in Olanda

Nella giornata di oggi mi è giunta una curiosa segnalazione da parte dell’utente Enzo (@enzo_salanitri) per controllare un video pubblicato su Twitter dall’utente IlCastigaRossi #Salvininonmollare (@IlCastiga).

La presunta origine olandese del video

Nonostante tutto è possibile leggere ciò che sostiene nel suo tweet e nelle successive risposte agli altri utenti dove sostiene che il fatto sia avvenuto in Olanda:

Tweet 1: “Grazie Europa per averci accolti,sfamati,accuditi e averci dato un tetto “aggratis” sopra la testa …ma soprattutto grazie per averci dato l’opportunità di studiare per diventare parte attiva della società” Tweet 2: “Il video è girato in Olanda dove la situazione è forse peggiore che in Italia. Cmq,prossimamente sui nostri schermi.”

Il tweet è una sorta di traduzione di quello pubblicato dall’account olandese Nederland Nu (@NederlandI):

Bedankt Europa Bedankt dat jullie ons niet alleen opvangen, een veilige plek bieden en financieel ondersteunen Maar vooral bedankt dat jullie ons de mogelijkheid bieden te studeren zodat wij later een bijdrage kunnen leveren Deze kans grijpen we natuurlijk met beide handen aan

Il video manipolato e quello originale

Ascoltando l’audio del video si comprende immediatamente che c’è stata una manipolazione. Infatti risulta incomprensibile comprendere la lingua dei ragazzi.

In realtà la lingua parlata è il portoghese. Troviamo l’originale e completo nella pagina Facebook Professora Bebel pubblicato il 3 giugno 2019:

Del video ne parlano diversi media, come Metropoles.com e Globo.com, riportando che i fatti sono avvenuti in una scuola a Carapicuíba, nello Stato di San Paolo, durante l’ora di lezione della docente Maria de Lourdes, aggredita dagli studenti.

Conclusioni

Un evidente operazione di propaganda dove un video viene decontestualizzato facendo passare dei ragazzi brasiliani di colore per dei migranti accolti in Europa, per la precisione in Olanda.

Aggiornamento ore 13:00

L’account IlCastigaRossi #Salvininonmollare (@IlCastiga) e i suoi tweet sono ora privati. Solo i follower autorizzati possono leggere i suoi interventi.

Account creato a maggio 2019, ma rimane il secondo creato a luglio 2019.