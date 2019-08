È morto il fumettista Massimo Mattioli, padre di Pinky e Squeak the Mouse

È morto Massimo Mattioli, uno dei fumettisti più influenti al mondo. Si è spento venerdi 23 agosto a settantacinque anni, nella sua casa di Roma in seguito a una breve malattia. Splatter e leggero, naif e underground, il leitmotif del lavoro di Mattioli è quello stile, squisitamente pop.

I suoi personaggi più celebri sono quelli pubblicati su Frigidaire, come Squeak the Mouse, a cui pare che Matt Groening si sia ispirato nella creazione di Grattachecca e Fichetto, la serie nella serie all’interno dei Simpson. L’originale è stato censurato negli Stati Uniti prima ancora di essere distribuito per il suo carattere porno-splatter. Celebre anche Pinky, coniglio rosa fotoreporter, per anni pubblicato sul Giornalino.

Mattioli, nato nel 1943 a Roma, ha collaborato per tutta la vita con giornali italiani e stranieri. Nel 1977 ha fondato insieme a Stefano Tamburini Cannibale dove ha pubblicato per la prima volta le storie di Joe Galaxy. Numerose le collaborazioni con Il Vittorioso (Il vermetto Sigh, Cucù, Segnaletica), con la rivista inglese Mayfair e quella francese Pif Gadget, per la quale da Parigi creò M le magicien.

Nel 1971 il fumettista ha ricevuto il Prix Phe’nix, poi lo Yellow Kid a Lucca Comics nel 1975, seguito dal Romics d’Oro nel 2009 e il Premio Micheluzzi nel 2010 e nel 2012. Ha disegnato illustrazioni per Vogue e Vanity Fair. Negli ultimi anni il fumettista è apparso di rado in pubblico, tenendo comunque a precisare di essere in possesso di un enorme archivio di lavori non ancora pubblicati.

