Com’è vivere su Marte? Ora è possibile andare a vedere ma il prezzo non è per tutti

Tre giorni e tre notti all’interno della stazione Ares, una grotta alta 60 metri e lunga 1,5 km nei Monti Cantabrici, Spagna, in cui di fatto vengono ricreate le condizioni ostili di Marte.

Un’esperienza rivolta agli amanti del brivido che vogliono concedersi un lusso – perché di questo si tratta – di provare come sarebbe la vita su Marte: cinque le spedizioni programmate nei prossimi mesi.

I costi

Foto: Astroland | TripAdvisor

L’esperienza – dal costo di 6.050 euro, prenotabile su TripAdvisor – durerà in tutto 30 giorni includendo 3 settimane di preparazione online e altri 3 giorni di training fisico e psicologico nelle strutture Astroland. Guai a farsi trovare impreparati, insomma.

L’esperienza

Foto: Astroland | TripAdvisor

L’idea è scoprire di più non solo sull’impatto fisico ma anche su quello sociale che la vita in un posto del genere potrebbe avere. Sarà necessario indossare un equipaggiamento speciale e non sarà consentito per nessuna ragione alcun contatto con il mondo esterno.

«Questo progetto è nato con l’obiettivo di testare tecnologie replicabili sulla terra, così come è già accaduto con altri prodotti di uso quotidiano che derivano dalla ricerca spaziale, come ad esempio il GPS o diverse tecnologie applicate alla medicina» ha dichiarato David Ceballos, CEO di Astroland.

Foto in copertina: Astroland | TripAdvisor

