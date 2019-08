Trattativa M5s-Pd prosegue. M5s (ri)apre: «Positive parole Pd su Conte». Resta il nodo sul ministero a Di Maio

Mentre al Colle Sergio Mattarella apre il primo turno di consultazioni, dopo la scadenza data ai gruppi politici giovedì scorso, nella sede del Pd è in corso la cabina di regia coordinata dal segretario Nicola Zingaretti. Mentre i capigruppo di M5s Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva sono a colloquio a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio, assieme al presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra

Dal vertice grillino una risposta ai dem è arrivata: «Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore – dicono dal M5s in una nota – Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell’apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità». Resta da capire se la risposta basterà ai dem per convincerli a proseguire la trattativa.

Secondo fonti parlamentari del Pd, però, Luigi Di Maio continuerebbe a rivendicare per sé il ruolo di vicepremier. «Così però si riproporrebbe lo stesso schema che ha portato al fallimento del precedente governo», chiariscono. Le stesse fonti spiegano che, dopo aver fatto sapere di non volere il Viminale, il leader M5S invocherebbe per sé un ministero come la Difesa.

Un «clima disteso e positivo» con un occhio a una favorevole soluzione della trattativa tra M5s e Pd per la formazione di un governo. Sono queste le parole che arrivano ai vertici del Movimento da parte dei capigruppo nelle diverse Commissioni di Camera e Senato ascoltati da Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli che sono poi andati a riferire dell’esito dell’incontro al capo politico Luigi Di Maio. I M5S confermano la riapertura di uno spiraglio per un accordo con il Pd, ma mettono in guardia da un ulteriore contratto di governo: «Dobbiamo evitare di ripetere l’errore di spartirci i provvedimenti da fare e cercare invece un terreno di convergenza sui temi: la discontinuità richiesta dal Pd dovrà passare anche dalla corrispondenza sui temi».

Continuano però ad essere ore decisive per il confronto e la linea da tenere nella trattativa con il Pd, trattativa che nelle ultime ore sembra però essersi arenata. Il Nazareno aveva posto le ore 16 come scadenza per avere una risposta dai pentastellati.

I 5 stelle vogliono un Conte bis e da questa mattina smentiscono le voci circolate in mattinata di un Di Maio interessato al Viminale. Smentite arrivate anche da alcuni fonti di Palazzo Chigi: «In presenza del presidente Giuseppe Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso».

I democratici, vedendo in Conte un uomo del M5S, vorrebbero assicurarsi un unico vicepremier e in particolare, tutti i ministeri economici per dare un segno di svolta e di discontinuità, tanto invocata dai democratici, rispetto alla formazione precedente.

