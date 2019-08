Salvini blocca la nave dei bambini al largo di Lampedusa: «Onde alte, i naufraghi si sentono male»

Poi ci ripensa e dice sì allo sbarco di donne, bambini e malati: «Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi»

Nella mattina del 28 agosto, la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans ha salvato circa cento persone su un gommone alla deriva al largo della Libia. Tra i soccorsi, 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori.

Imbarcazione che, in questo momento, «si trova in mare con onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo molto difficile» e «con molti naufraghi che si sentono male».

🔴 In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della #MareJonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto a Capitaneria di Porto l'autorizzazione a riparare a ridosso dell'isola: restiamo in attesa di risposta. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) August 29, 2019

Divieto di ingresso

Alle ore 6 la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa, come riferisce Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con la nave Mare Jonio fa azione di monitoraggio nel Mediterraneo centrale.

Intanto il Viminale – scrivono – «ha bloccato la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa»: «Questa mattina, alle 7, la motovedetta CP312 della Guardia Costiera ha affiancato la Mare Jonio per fare salire a bordo due ufficiali della Guardia di Finanza, che ci hanno notificato il decreto brevi manu» si legge sul sito della Mediterranea Saving Humans.

Situazione critica a bordo

Richiesta assistenza al MRCC (Centro di Coordinamento Marittimo) e alla Capitaneria di Porto, «per le condizioni di bordo dei 99 naufraghi, in particolare donne incinte e bambini»: «Alle nostre reiterate richieste di porto sicuro fatte alle autorità della nostra bandiera, ancora nessuna risposta» fanno sapere.

La replica del Viminale

«Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia». Lo rendono noto fonti del Viminale.

