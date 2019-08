Dramma Luis Enrique, dopo una lunga malattia è morta sua figlia. Aveva 9 anni

La tragedia l’ha annunciata in prima persona Luis Enrique. a mezzo Twitter. La piccola Xana, 9 anni, figlia dell’ex allenatore della Roma, si è spenta dopo cinque mesi di lotta contro un tumore osseo.

«Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita, nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia». È uno dei passaggi più toccanti del post in cui l’allenatore ha ringraziato anche il personale sanitario degli ospedali San Joan de Deu e Sant Pau.

Gli ultimi mesi sono, dunque, stati un calvario per Luis Enrique. Lo scorso 26 marzo, da ct della Spagna, aveva abbandonato il ritiro della Roja, per poi lasciarla a giugno senza fornire spiegazioni in merito

pic.twitter.com/hI7B10HkW8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) August 29, 2019 Fonte: Twitter | Le parole di Luis Enrique

Si stanno susseguendo, intanto, i messaggi di cordoglio. Tutti, dai tifosi ai club, stanno esprimendo, per quel che vale in questi momenti. vicinanza all’allenatore spagnolo.

