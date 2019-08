Fontana all’attacco di M5s e Pd: «Sarà un governo molto Pride e orgoglione». E attacca Spadafora e Cirinnà

«In quest’anno e mezzo, su determinate battaglie, di cui si è sentito molto parlare, si è visto che abbiamo fatto contro tutto e contro tutti. In particolar modo penso all’immigrazione, penso alla famiglia». È con queste parole che l’ex ministro della Famiglia e della Disabilità, nonché uscente ministro per gli Affari Europei Lorenzo Fontana, ha commentato la nascita del governo M5s – Pd.

L’esponente leghista, tra i promotori del Congresso mondiale delle Famiglie tenutosi a Verona lo scorso marzo, parlando dal palco del Berghem Fest ad Alzano Lombardo (Bergamo), si è detto «preoccupato» per alcuni punti in comune del nascente esecutivo, lanciando un attacco alla dem Monica Cirinnà e all’ex alleato di governo M5s Vincenzo Spadafora, ambedue da sempre in prima linea per i diritti della comunità LGBTQ+ e dei diritti civili.

«Han detto che troveranno dei punti in comune sulla legge sull’omotransfobia, sulle adozioni per tutti, sulle legalizzazioni delle droghe: hanno ottimi pensieri in comune», dichiara con toni sarcastici l’uscente ministro della Lega.

«Oggi ho visto che la Cirinnà – continua Fontana – in un post ha addirittura predicato di poter diventare ministra delle Pari opportunità, perché la Famiglia l’han già tolta. O c’è lei o Spadafora». «Questo sarà un governo dell’orgoglio, molto Pride. Sarà un governo “orgoglione”», ha infine chiosato Fontana.

