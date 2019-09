Samara Challenge, non solo risate per l’ultima moda horror che spaventa i social media

Arrivata nella Capitale, per lo spavento di chi si è imbattuto nello scherzo, Samara sarebbe stata presa a calci e pugni

Samara Morgan, la ragazzina tutta capelli corvini e tunica bianca, divenuta celebre per il film del 2002, The Ring, è tornata. O meglio, è tornato un esercito di suoi replicanti.

L’ultima moda che impazza per le strade e sui social è la Samara Challenge. Il gioco, o sfida che dir si voglia, consiste nell’aggirarsi per le strade della propria città – meglio se di notte – vestiti, appunto, come il personaggio della pellicola horror nel tentativo di spaventare i passanti. Ogni dettaglio deve poi essere prontamente ripreso e pubblicato sui social media.

Per ora Samara è stata avvistata soprattutto nel napoletano, dove la challenge è nata e dove le vittime non hanno proprio reagito nel modo migliore: una ragazzina è stata picchiata a Gragnano, un’altra a Afragola. A Torre del Greco, invece, la ragazza che impersonava Samara ha tirato fuori un coltello creando il panico.

E siccome la moda si sta espandendo a macchia d’olio, la ragazza dai lunghi capelli ha risalito la corrente arrivando a Roma e facendo il suo debutto in diversi quartieri della città. Da Centocelle a Monti Tiburtini, il feticcio horror ha destato curiosità e risate.

Arrivata al Parco Meda, però, sempre nella Capitale, per lo spavento di chi si è imbattuto nello scherzo, Samara, o chi per lei, sarebbe stata presa ancora a calci e pugni.

In copertina: Una ragazza travestita da Samara | Instagram

