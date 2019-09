Voto su Rousseau, nelle prime due ore quasi 30mila votanti: «Traffico 12 volte superiore alle Europee»

Secondo quanto riferito da fonti del M5S nelle prime due ore di votazione (dalle ore 9 alle ore 11) avrebbero votato sulla piattaforma Rousseau rispondendo al quesito sulla nascita del governo giallorosso 29.781 iscritti certificati.

Sono state gestite 24.000 connessioni in contemporanea con picchi di 1.200 richieste al secondo. Si tratta di un record storico per Rousseau: un traffico addirittura 10-12 volte superiore rispetto a quello del primo turno di votazioni per la scelta dei candidati alle europee.

Nelle prime fasi di voto, riferiscono sempre dal M5S, l’elevato afflusso di utenti sul sistema, «ha causato dei piccoli rallentamenti nell’ordine dei secondi, tuttavia è stato garantito il regolare svolgimento delle votazioni. In considerazione dell’elevato afflusso, grazie al nuovo sistema di voto è stato possibile scalare in tempo reale l’infrastruttura sottostante (numero di nodi, scaling dei servizi di backend, capacità computazionale del DB ) andando a soddisfare tutte le richieste».

