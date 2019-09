Napoli, arrestato manager russo: per gli americani è una spia. Scoppia il caso internazionale, Putin furioso

Alexander Yuryevich Korshunov, 57enne manager russo e direttore dello sviluppo aziendale della Odk, una potente società statale russa che produce motori per l’aviazione militare e civile, è stato arrestato lo scorso 30 agosto all’aeroporto Capo di Chino di Napoli, mentre scendeva dall’aereo con la propria famiglia per una vacanza.

L’ordine di fermo del manager è stato supportato dall’accusa di spionaggio industriale su richiesta dello Stato americano dall’Ohio. Il manager si sarebbe appropriato in modo indebito di informazioni del colosso americano General Electric, che in Italia conta di 18 sedi, di cui una a Pomigliano. Tuttavia non è ancora chiaro se il manager abbia compiuto il furto in Italia o altrove.

Putin: «La Russia non ha bisogno di rubare nulla»

Una vicenda dai tratti ancora poco chiari, ma che ha scatenato una durissima presa di posizione da parte del presidente russo Vladimir Putin. I documenti trafugati da Korshunov, secondo quanto riferito dalle autorità statunitensi, sarebbero serviti alla Russia per il programma russo Pd-14, volto allo sviluppo di un motore per i nuovi aerei civili Ms-21 della società Odk.

Le accuse mosse dagli Stati Uniti hanno suscitato una durissima reazione da parte del presidente russo Vladimir Putin. «L’Odk ha realizzato un nuovo motore russo – ha spiegato il presidente russo – È il nostro primo prodotto high-tech in 28 anni. Abbiamo firmato un contratto con una società italiana per delle consulenze, è una pratica naturale in tutto il mondo: è un chiaro lavoro commerciale con partner europei».

«Non abbiamo bisogno di rubare nulla – ha rilanciato Putin, rispondendo alle accuse mosse dalll’FBI al manger della Odk – abbiamo fatto tutto con le nostre stesse mani e con le nostre menti, le menti dei nostri specialisti. Le consulenze, lavori congiunti su moderni prodotti high-tech, sono pratiche pubbliche assolutamente naturali e aperte»

Putin: «Pessima pratica degli Stati Uniti»

Il presidente russo ha poi duramente puntato il dito contro gli Stati Uniti: «Questa è una pessima pratica che complica le nostre relazioni bilaterali – ha sottolineato il Presidente Putin – Spesso non riscontriamo alcun fondamento per azioni ostili di questo tipo».

«Inoltre – ha proseguito il presidente russo – ho tutte le ragioni di credere che quanto successo sia collegato alla concorrenza. È probabile che si tratti di qualche fenomeno criminale, ma credo sarebbe meglio per le nostre forze dell’ordine cooperare in questo caso».

Nell’attesa della richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, Korshunov attualmente è detenuto nel carcere di Poggioreale, dove è stato raggiunto da funzionari dell’ambasciata russa: «L’ambasciata russa – riferisce il dicastero – è in contatto permanente con le autorità italiane e sta continuando ad esaminare la situazione».

