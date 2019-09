Pavia, quattro operai morti per annegamento in una vasca agricola

Tragedia sul lavoro in un’azienda agricola di Arena Po. Recuperati per il momento solo due corpi

Grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Arena Po, dove quattro operai sono morti annegati in una vasca di decantazione dei liquami . L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno.

A dare la notizia è stata l’Areu Lombardia. Per il momento i corpi recuperati sono due. I vigili del fuoco stanno svuotando la vasca dell’azienda in via San Rocco 7.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Secondo fonti Rai tre dei quattro lavoratori, tutti di origini indiane, sarebbero annegati tentando di soccorrere uno di loro cascato nella vasca per errore.

