Salvini in soccorso di CasaPound (in diretta Facebook!): «No al bavaglio»

Matteo Salvini interviene in difesa di CasaPound e lo fa proprio sul social da cui il movimento è stato bannato: Facebook.

L’ex ministro dell’Interno, in diretta, critica la scelta di Menlo Park di oscurare alcune pagine legate all’estrema destra. Una decisione che Salvini considera «un bavaglio», d’accordo dunque con gli esponenti di Forza Nuova e CasaPound che hanno definito (su Twitter) la chiusura dei loro account censura politica.

«In tanti mi state scrivendo che c’è Facebook che sta chiudendo delle pagine senza motivi particolari. Se pensano di imbavagliare qualcuno hanno sbagliato a capire», dice il leader leghista. Poi si preoccupa per la sua, di pagina: «Questo account si sta avvicinando ai quattro milioni. Grazie perché siete un tesoro. Mi tengo stretta la vostra testa e il vostro cuore e per il momento lascio agli altri le poltrone», dice in riferimento alla nuova alleanza giallorossa.