L’accoglienza solenne per il grande divulgatore scientifico

Al convegno del Cicap a Padova hanno riservato a Piero Angela un ingresso degno del più popolare divulgatore scientifico in Italia. Ad accompagnare il conduttore Rai nella sala dei Giganti sono sbucati alcuni cosplay di Star Wars che lo hanno scortato fino al microfono. In sottofondo non poteva mancare la mitica colonna sonora della saga di George Lucas. Un ingresso trionfale.

Fonte video: Cicap