Star Wars, ultimo atto. Svelato il nuovo trailer di “L’ascesa di Skywalker”

«Abbiamo tramandato la nostra conoscenza. Ora mille generazioni vivono in te». Il 4 maggio scorso, nel giorno dell’anno tradizionalmente dedicato alla saga di Star Wars, era uscito il primo trailer di L’ascesa di Skywalker. Ora il nuovo trailer, a due mesi dall’uscita nelle sale.

Nelle immagini si vedono nuovi pianeti, astronavi e creature spaziali. Ma non solo. Ci sono scene che ci si poteva aspettare, come l’abbraccio fra Rey e Leia, ma altre che invece al momento lasciano ancora spiazzati, come quella in cui Rey e Kylo Ren distruggono insieme una statua di pietra. (Forse un fantoccio di Dart Fener?).

Il nono episodio della saga di Star Wars chiuderà la trilogia iniziata nel 2015 con Il risveglio della Forza, dopo l’acquisizione della Lucas Film da parte della Walt Disney Company. Nel cast di L’ascesa di Skywalker c’è anche Carrie Fisher. L’attrice, scomparsa nel 2017, si vedrà comunque nelle vesti della principessa Leia Organa. Le scene del film sono state girate prima della sua morte.

I fan italiani potranno vedere il film ben due giorni prima di quelli americani. Le prime proiezioni in Italia sono previste per il 18 dicembre mentre negli Stati Uniti il film arriverà solo il 20 dicembre.

