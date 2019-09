Bibbiano, il sindaco querela chi lo ha insultato sui social: 147 tra post e email, c’è anche un video di Luigi Di Maio

A luglio il leader del M5s aveva duramente attaccato il Pd sull’inchiesta per gli affidi, citando anche il sindaco della cittadina emiliana

Il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, ha presentato una querela segnalando 147 fra email e post dal contenuto ritenuto offensivo e o minatorio nei suoi confronti. Carletti, sospeso da primo cittadino, è attualmente ai domiciliari per l’inchiesta sugli affidi portata avanti dalla procura di Reggio Emilia.

Tra i denunciati dal sindaco c’è anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che a metà luglio scorso aveva pubblicato un messaggio su Facebook: «Col Pd non voglio avere niente a che fare. Col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, con i bambini tolti ai genitori e addirittura sottoposti a elettroshock e mandati a altre famiglie, con il sindaco Pd che e’ coinvolto in questo, non voglio avere niente a che fare».

La notizia della querela è stata riportata dalla Gazzetta di Reggio e, scrive l’Ansa, trova conferme in ambienti giudiziari.

Il sindaco di Bibbiano è in attesa della decisione del Tribunale della Libertà, dopo aver presentato ricorso contro domiciliari e su un ricorso della Procura che ne aveva chiesto l’arresto, negato dal Gip, in un altro filone.