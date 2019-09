TripAdvisor, la controffensiva alle false recensioni dei locali: un milione bloccate prima della pubblicazione

Uno degli incubi dei proprietari di ristoranti o hotel sono senza dubbio le recensioni false su TripAdvisor, la piattaforma di viaggi a cui milioni di viaggiatori in tutto il mondo si affidano per scegliere dove passare le proprie vacanze. Sono sempre di più gli utenti che, prima di prenotare un tavolo in un locale o una stanza in un albergo, consultano la popolare applicazione per scoprire le valutazioni di chi c’è già stato. Ma sono sempre di più anche le recensioni per nulla affidabili.

Cosa sta facendo TripAdvisor

TripAdvisor ha dichiarato guerra alle recensioni false e, in un report di 29 pagine, ha rivelato i numeri di questo fenomeno. Il 2,1% di tutte le recensioni inviate al sito nel 2018 è stato identificato come falso, ma la maggior parte non è mai stata pubblicata sulla piattaforma.

«Negli anni abbiamo continuato a fare progressi con i nostri sistemi avanzati di individuazione delle frodi ma è una battaglia quotidiana e siamo ancora lontani dall’essere completamente soddisfatti» ha dichiarato Becky Foley, Senior Director of Trust & Safety at TripAdvisor.

«Anche se stiamo vincendo la lotta contro le recensioni false su TripAdvisor, possiamo proteggere solo il nostro angolo di internet. Finché altre piattaforme di recensioni non intraprenderanno azioni aggressive, i truffatori continueranno a sfruttare i business più piccoli ed estorcere loro denaro. È tempo che altre piattaforme come Google e Facebook scendano in campo per unirsi a noi nel contrastare con forza questo problema».

I numeri

I numeri parlano chiaro: su 66 milioni di recensioni inviate, 2.7 milioni sono state soggette a un’ulteriore valutazione “umana” da parte dei moderatori. Il 4.7% di tutte le recensioni inviate al sito è stato respinto o rimosso dalla tecnologia avanzata di analisi di TripAdvisor oppure manualmente dal team di moderazione.

Solo una piccola parte di tutte le recensioni inviate, ovvero il 2.1%, è stata giudicata falsa e la maggioranza di queste (73%) è stata bloccata prima di essere pubblicata.Dati alla mano, significa che è stato impedito che «più di 1 milione di recensioni false venissero pubblicate».

Oltre alla rimozione delle recensioni false, TripAdvisor ha attuato penalizzazioni in classifica per 34.643 business: in concreto, gli hotel o i ristoranti “furbetti” hanno subito una diminuzione della posizione nella classifica di popolarità o dei viaggiatori sul sito. Le penalizzazioni in classifica sono applicate quando un business è colto a tentare di postare recensioni false.

Recensori a pagamento

Ma ci sono anche i recensori a pagamento, ovvero individui o aziende che tentano di vendere recensioni degli “utenti” ai business presenti su TripAdvisor. «Dal 2015 TripAdvisor ha bloccato l’attività di più di 75 siti che tentavano di vendere recensioni, incluso un individuo che l’anno scorso è stato condannato a 9 mesi di carcere dal Tribunale Penale di Lecce».

