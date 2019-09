Fridays for Future, TvBoy colpisce ancora: Greta e Trump a confronto a Barcellona – Il video

TvBoy, il celebre street artist, in occasione del Global Strike for Future di oggi 27 settembre, non ha perso tempo, colpendo con uno dei suoi blitz, nella notte, a Barcellona, una delle molte città che si mobiliterà per protestare in difesa dell’ambiente.

Il murale, situato in Plaza de Cataluña, lo ha intitolato Davide vs Golia: Greta Thunberg e Donald Trump a confronto, reggono in mano due cartelli. Sul primo, quello di Greta, la scritta: «You are never too small to change the world» (Non sei mai troppo piccolo per cambiare il mondo, ndr); sul secondo, quello del presidente Usa, compare invece: «You are never too big to change your mind» (Non sei mai troppo grande per cambiare idea, ndr).

I due, che nei giorni scorsi si erano incontrati e scontrati a colpi di occhiatacce, dopo il discorso della giovane ambientalista all’Onu, sono stati protagonisti indiscussi di un siparietto a suon di tweet, diventando virali.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

La paladina della lotta per il pianeta ha infatti cambiato la sua bio sul social autodescrivendosi così: «Una ragazza molto felice che aspetta con impazienza un futuro luminoso e meraviglioso», rispondendo a distanza al presidente che proprio in questo modo l’aveva definita in un tweet, ironizzando sul suo discorso all’Onu sul clima.

