Champions, Atalanta beffata: lo Shakhtar passa 1-2 nel recupero

View this post on Instagram

#AtalantaShakhtar | 1-1 | HALF-TIME ⏸ Il nostro primo gol in #UCL con @duvanzapata91, poi il pareggio di Moraes. Avanti ragazzi! 🙌 Our first goal ever in @championsleague by #Zapata, then Moraes equalises: it’s a tie at the end of the first half. #GoAtalantaGo ⚫️🔵