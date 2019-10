Russiagate: la bufala di Joseph Mifsud che lavora per l’Autorità bancaria europea EBA

Il 6 ottobre 2019 l’account Twitter Wikileaks Italian, rinnegato dallo stesso Assange e creato da un ragazzino che diffonde ogni cosa che trova online senza verificarla, pubblica un interessante screenshot relativo al Russiagate con il quale sostiene che il testimone chiave Joseph Mifsud operava per l’European Banking Authority (l’Autorità bancaria europea EBA) nel 2018:

A sostegno del tweet c’è un link a un documento dell’EBA – originale – dove viene riportata un’email con il nome e cognome di Joseph Mifsud:

If you are interested in participating in this procurement procedure for legal services please register your interest by sending an email to [email protected] copied to [email protected] together with your name, the name of your organisation, postal address and description of your business before 12 noon UK time on Monday 12th February 2018.