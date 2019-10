Il video del blindato turco che schiaccia una donna: non è un falso, condannato l’autore

Riceviamo una segnalazione riguardo a un filmato che circola su Twitter dove un blindato turco schiaccia letteralmente una donna per strada per poi scappare via. Ecco il tweet dell’utente @DiyarBest2006 in risposta a Donald Trump:

Il video era stato caricato l’undici ottobre 2019, ma il video circolava già ad agosto e gli utenti sostenevano che la vittima sia curda:

Il fatto è avvenuto in Turchia il 14 giugno 2017 a Diyarbakir, nel distretto di Lice, in una strada chiusa al traffico.

La vittima era una donna di 85 anni di nome Pakize Hazar che stava andando a prelevare la pensione. Ne parla il sito Yeniyasamgazetesi1.com in un articolo del 22 settembre 2018 dove viene riportata la foto della donna:

Il militare era stato processato, ma le polemiche si sono accese a seguito della condanna per omicidio colposo ritenuta troppo blanda: due anni e sei mesi. Secondo il sito Mezopotamyaajansi.com dal 27 aprile 2016 al 30 dicembre 2017 almeno 10 persone erano state uccise dai veicoli blindati dei soldati e della polizia di Diyarbakır.

Dalle notizie riportate su gran parte dei media locali in cui ho riscontrato la vicenda non si parlano di una donna curda e l’episodio non viene ricondotto a questioni legate all’odio contro i curdi. Per comprendere il perché di tale collegamento bisogna tenere conto che il fatto è avvenuto nel distretto di Lice, zona compresa nel territorio del Kurdistan:

Alcuni siti, come Sininmedyan.org, condannavano il gesto come l’ennesimo caso di massacro da parte dei militari turchi ai danni dei curdi. Kurdistan24.net riporta che la donna sia curda:

ERBIL (Kurdistan24) – A video this week emerged showing a Turkish armored military vehicle running over a senior woman and crushing the 85-year-old to death last year in the Lice district of the Kurdish province of Diyarbakir. On June 14, 2017, Pakize Hazar was walking with the help of a stick to the local post office to get her old-age pension when a parked Turkish flag-draped vehicle started its engine and ran her over despite warnings by a passerby in the street closed to traffic.