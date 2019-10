La polemica contro il premio nobel Peter Handke: «Ha appoggiato il genocidio e difeso i carnefici»

È stato uno dei primi a criticare la decisione dell’accademia svedese di assegnare uno dei due nobel per la letteratura allo scrittore Peter Handke. Il premier socialista albanese Edi Rama non ha usato mezzi termini su twitter: «Non avrei mai creduto che mi sarebbe salito il vomito a causa del premio Nobel ma la mancanza di vergogna sta diventando la norma nella parte del mondo in cui viviamo». E poi: «Non possiamo diventare così indifferenti al razzismo e al genocidio».

Never thought would feel to vomit because of a @NobelPrize but shamelessnes is becoming the normal part of the world we live🤮After disgraceful choice made from a moral authority like the Nobel Academy shame is sealed as a new value👎NO we can’t become so numb to racism&genocide!