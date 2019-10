Il video della donna di colore e le figlie ladre: non è successo in Italia o in Colombia, ma in Sudafrica

Il 9 ottobre 2019 l’utente @croalxbis pubblica un video dove una donna di colore, intenta a telefonare, copre la figlia durante il furto di una borsetta. Ripresa dalle telecamere di sicurezza di quello che sembra un centro commerciale, se ne va via indisturbata con la merce appena rubata. Secondo l’utente le bambine sarebbero «figlie di risorse» – inteso come figlie di migranti provenienti dal continente africano nel nostro Paese – e «portatrici di cultura». Gli risponde @Andrea46903423, utente che riporta nell’immagine di profilo Mussolini che bacia la testa di un bambino, prendendosela con Laura Boldrini:

Il video su Twitter non risulta virale, diversamente da Facebook dove ricercando le medesime parole troviamo il post Facebook del primo ottobre 2019 dell’utente Paola pubblicato nel gruppo pubblico «Dalla vostra parte» ottenendo oltre 15 mila condivisioni. I commenti sono evidenti:

L’undici ottobre 2019 il video è stato modificato per attribuire due colpevoli, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e di conseguenza del Governo giallorosso:

Nel video modificato ci sono i loghi dei due partiti e la scritta «Eravamo a corto di ladri…».

Osservando attentamente il video notiamo in alto nell’ombrellone la scritta «Steers» che risulta essere uno dei ristoranti fast food più conosciuti in Sudafrica:

La conferma definitiva arriva anche da un articolo del sito Heraldlive.co.za dove un dirigente di Steers, Samantha Williams, raccontava della cliente che aveva denunciato il furto presso il balcone del locale. Sul Msn.com troviamo un articolo del 27 novembre 2018 dove la catena di fast food risponde al video diventato virale in Sudafrica. Ecco l’immagine del comunicato:

Steers is disturbed by the content of the video showing crime taking place at our Steers Paarl Mall restaurant early in November. Steers has a zero-tolerance policy to crime. We apologise to the patron affected by the incident and we would like to assure our customers that their safety is paramount to us. It is our understanding that a case of theft has been opened and we are will cooperate with local authorities in their investigation.