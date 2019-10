Arrestano signora davanti all’ambasciata spagnola perché aveva in mano la bandiera catalana? Non è andata così

Il 15 ottobre 2019 alle ore 12:27 l’account @stafe76 pubblica un tweet con la foto di una signora anziana con in mano la bandiera catalana di fronte a un agente della Polizia di Stato. Secondo l’utente la signora, di nome Paola, sarebbe stata arrestata perché si era rifiutata di chiudere la bandiera di fronte all’ambasciata spagnola a Roma:

Hanno arrestato la signora Paola davanti all’ambasciata spagnola a #Roma. Si è rifiutata di chiudere la bandiera #catalana. Venite al commissariaro di polizia Trevi

Il tweet è stato condiviso dall’account ufficiale di Carles Puigdemont:

Il tweet di @stafe76 condiviso dal leader catalano.

Contattata la Polizia di Stato, la donna sarebbe stata portata assieme a un’altra donna in Commissariato per l’identificazione. Non si tratta di un arresto, come sostiene nel tweet l’utente @stafe76.

La foto pubblicata su Twitter.

Cosa è successo

A manifestare di fronte all’ambasciata spagnola – quella presso la Santa Sede in Piazza di Spagna – c’erano due donne, una di queste la signora Paola esponendo la bandiera catalana. Entrambe presentavano un atteggiamento provocatorio nei confronti degli spagnoli ed erano state segnalate alla Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, avevano riscontrato la segnalazione e avevano chiesto ad entrambe di abbassare i toni. Solo una di loro si era resa disponibile, mentre la signora Paola no preferendo continuare la sua protesta come l’aveva iniziata. La signora è stata poi portata in commissariato, identificata e rilasciata poco dopo libera di continuare a manifestare e senza aver subito il sequestro della bandiera.