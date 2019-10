Celtic-Lazio: gli scozzesi mostrano Mussolini a testa in giù in risposta al saluto romano dei biancocelesti

Prima della partita i tifosi della Lazio avevano marciato per le strade di Glasgow facendo il saluto romano

Poco prima dell’inizio del match di Europa League tra Celtic e Lazio, perso dai laziali 2 a 1, nelle strade di Glasgow i tifosi biancocelesti hanno marciato facendo il saluto romano.

https://twitter.com/Celtic1967_com/status/1187409958847074304

Gli scozzesi non sono certo rimasti in silenzio e una volta iniziata la partita hanno replicato dagli spalti del Celtic Park.

I fan del Celtic, in risposta agli atteggiamenti dei biancocelesti, si sono presentati allo stadio con uno striscione con il disegno di Benito Mussolini appeso a testa in giù a Piazzale Loreto, accompagnato dalla scritta «Follow your leader», «Seguite il vostro leader».

Ma non solo, per rispondere ai gesti dei tifosi laziali la nota curva dei tifosi della Green Brigaden si è trasformata per l’occasione nella «Brigate Verde». Un’italianizzazione volta a mandare un messaggio agli ospiti nostrani. Una scritta con a corredo una stella a cinque punte: un chiaro richiamo a quella delle Brigate Rosse Italiane.

Leggi anche: