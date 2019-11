URGENTE – Allarme attentato come al Bataclan. Ricercati due terroristi in tutta Italia

In una nota riservata alle forze dell’ordine è scattata l’allerta nella notte

È scattato un allarme questa notte tra le forze dell’ordine italiane per la minaccia di un attentato terroristico sul territorio nazionale. «Modalità di esecuzione – viene riportato in una nota riservata – stile teatro “Bataclan” in Francia».

Secondo la comunicazione, sono ricercati su tutto il territorio nazionale due potenziale terroristi di nazionalità albanese. Uno risponderebbe al nome di Battar Nabiyula, conosciuto anche come Maximilian Defilade o Bardhyl Hoxha, di 46 anni. L’altro sarebbe Bujar Hysa, che dovrebbe avere tra i 40 e i 48 anni.

Nella nota, vengono invitati agenti e militari a «prestare la massima attenzione, adottando ogni sistema di sicurezza e protezione in caso di controllo persone sospette».

Leggi anche: