Motogp, Vinales trionfa a Sepang. Marquez secondo, ma festeggia il fratellino campione del mondo in Moto2

Maverick Vinales ha vinto il Gp di Malesia di MotoGp, penultimo appuntamento stagionale del motomondiale, disputato oggi 3 novembre sul circuito di Sepang. Il pilota della Yamaha ha preceduto Marc Marquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto Valentino Rossi sull’aktra Yamaha, mentre il ‘poleman’ Fabio Quartararo ha chiuso al settimo posto, subito dietro Franco Morbidelli, sesto.

In casa Marquez continua la festa. Alex imita il fratello Marc e vince il titolo della Moto2. Al nuovo campione del mondo è bastato un secondo posto a Sepang per staccare di 28 punti in classifica generale Brad Binder, vincitore della gara oggi, e quindi irraggiungibile in classifica quando manca solo una gara al termine della stagione.

Per Alex Marquez è il secondo titolo nel Motomondiale dopo quello conquistato nel 2014 in Moto3. E proprio in Moto3 a Sepang ennesimo sigillo stagionale del neo-iridato Lorenzo Dalla Porta che ha vinto la quarta gara della sua stagione.