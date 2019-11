Aspettando Report: cosa condividono i followers dei politici italiani? Ecco quali diffondono disinformazione

Uno studio corposo fatto di dati, numeri, tutti ottenuti tramite strumenti di analisi di alta precisione e non giocattoli come Twitter Audit. A pubblicarlo è Matteo Flora che in un articolo pubblicato per Open aveva dato un piccolo assaggio di ciò che racconta oggi nel suo blog, analizzando non solo i followers di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ma anche quelli di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Nicola Zingaretti, Laura Boldrini, e Monica Cirinnà.

Come racconta Flora, il caso nato a seguito del servizio di Report sui followers di Giorgia Meloni lo aveva incuriosito a tal punto da analizzare personalmente se effettivamente esisteva un contributo attivo dei followers suoi e di Matteo Salvini nella diffusione di disinformazione: «l’ho trovato, senza dubbio alcuno: i fan dei due politici sono immensamente attivi nella propagazione di siti conosciuti per creare e divulgare disinformazione, e tale è la portata che tali siti sono in posizione prominente tra i primi 10 più linkati dai follower di entrambi nell’ultimo mese». Questo studio contribuisce al dibattito che nascerà con la puntata di Report di questa sera.

I due siti italiani di disinformazione più condivisi

Andiamo subito nel punto dolente: nella TOP 30 dei siti condivisi è stato rilevato un numero di condivisioni maggiore di due «siti di disinformazione» rispetto a quelli di molti quotidiani a livello nazionale. Quali sono? Matteo Flora riporta i nomi Voxnews, gestito da uno xenofobo e suprematista bianco italiano, e ImolaOggi.

I siti, non quotidiani, più condivisi dai followers degli 8 politici. Tra i più condivisi VoxNews e ImolaOggi

Ciò che rende appunto interessante la ricerca è che i due siti risultano più condivisi rispetto a testate giornalistiche come ad esempio La Stampa e Il Giornale. Nella classifica generale sarebbero rispettivamente in 6° e 7° posizione.

La posizione di Voxnews e ImolaOggi rispetto alle testate giornalistiche.

Non è un’esclusiva di Salvini e Meloni

Lo studio condotto da Flora dimostra che la diffusione dei contenuti pubblicati sui due siti classificati di «disinformazione» non è un’esclusiva dei due leader politici di destra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I loro followers sono in larga maggioranza, seguiti da quelli di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Seguono in coda Matteo Renzi e Nicola Zingaretti.

Il numero di condivisioni di siti di «disinformazione» da parte dei followers dei seguenti politici: Salvini, Meloni, Di Maio, Conte, Renzi, Zingaretti.

I più condivisi: testate e UGC come Youtube

Cosa sono gli UGC? Flora nel suo studio classifica gli «User Generated Contents» come i siti che ospitano contenuti creati dagli utenti, come le piattaforme Youtube, siti di petizioni online, forum e social network. La vittoria schiacciante è tutta per la piattaforma video di casa Google seguita a larga distanza da Periscope e WordPress.

Youtube è la piattaforma più condivisa in assoluto, sia tra gli UGC che in generale.

I numeri dimostrano che nell’ultimo mese Youtube, con oltre 1 milione e 600 mila condivisioni, ha ottenuto un risultato pari alla somma dei primi 5 siti di informazione italiani condivisi.

Il sito estremista Breitbart tra i primi stranieri

Flora analizza anche i contenuti pubblicati all’estero e condivisi dagli utenti italiani che seguono gli 8 politici presi in considerazione. In prima posizione, seguito da Foxnews, abbiamo il sito di estrema destra Breitbart.

I siti stranieri più condivisi dai followers degli 8 politici presi in esame nello studio.

Breitbart risulta il più condiviso dai followers di Matteo Salvini, seguito da quelli di Giuseppe Conte. Nella classifica i siti considerati «Alternative media» come i russi Sputniknews e RT sono i più condivisi dai fan di Salvini, mentre tra questi troviamo in prima posizione il sito The Gateway Pundit noto per pubblicare contenuti basati sul complottismo ed estremamente polarizzato a favore di Donald Trump. A condividerlo anche i fan di Conte, mentre quelli di Giorgia Meloni, invece, condividono per lo più le testate spagnole come Abc.es e Elmundo.es.

Le classifiche singole

Veniamo ora alle classifiche dei siti condivisi dai singoli politici, partendo da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per il leader della Lega le prime 5 posizioni sono per Youtube e i siti stranieri, secondo il sito cospirazionista americano The Gateway Pundit e il sito di estrema destra Breitbart.

Anche i followers di Luigi Di Maio e Conte condividono maggiormente i contenuti di Youtube. I primi siti sono per lo più testate italiane, seguite però da Voxnews e ImolaOggi.

Il più condiviso dai followers di Renzi è Youtube, come per gli altri big, mentre per Zingaretti è secondo dietro a Repubblica. Per entrambi i primi posti della classifica presentano maggiormente le testate italiane.

Stesso discorso per Laura Boldrini e Monica Cirinnà.

Le considerazioni finali di Flora

Matteo Flora traccia le sue conclusioni finali a seguito della pubblicazione delle analisi: