Torino, facevano estorsioni fingendosi affiliati della ‘ndragheta: quattro in manette – Video

Si fingevano affiliati alla ‘ndrangheta per estorcere denaro ad un albergatore. I Carabinieri del Comando provinciale di Torino, nel capoluogo piemontese, a Grugliasco e Rivoli (To) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura, a carico di quattro indagati, ritenuti responsabili di concorso tra loro e una quinta persona – già arrestata in flagranza nel settembre 2009 – del reato di estorsione nei confronti di un esercente torinese.

Tra gli arrestati, tutti tra i 50 e i 59 anni, un ex socio dell’albergatore, che pretendeva 50mila euro per un credito in realtà mai maturato. In più occasioni i complici, millantando di appartenere all’associazione criminale, hanno minacciato l’albergatore. Le manette sono scattate in occasione dell’ultima estorsione, in flagranza di reato, con contestuale recupero di 500 euro, richiesti quale acconto dell’intera somma pretesa.

