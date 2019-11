Venezia, Zaia chiede lo stato di emergenza. La devastazione è «apocalittica». L’arrivo di Conte

Le immagini provenienti da Venezia non lasciano margini. Non è la solita aqua alta. Non è la solita marea a cui i veneziani sono abituati, quella che si presta a qualche scatto folkloristico o a qualche ripresa con uomini protetti da stivali di gomma che attraversano le Calle.

Questa marea è qualcosa di più. Ci sono picchi che sfiorano due metri, c’è la cripta della Basilica di San Marco allagata e rivoli di acqua che entrano nei bar, nelle case e negli hotel di lusso. Luca Zaia, governatore della regione Veneto, usa queste parole:

«Abbiamo davanti una devastazione apocalittica e totale, ma non esagero con le parole, l’80% delle città è sott’acqua, danni inimmaginabili, paurosi».

Lo stato di emergenza

Zaia ha deciso così di chiedere lo stato di emergenza nazionale, una richiesta inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Una decisione presa non solo per Venezia ma anche per tutto il territorio attorno al capoluogo Veneto.

Le richieste sono due: «Un primo sostanziale sostegno economico per le prime spese». E poi «un successivo sostegno economico al fine di assicurare le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, attuare gli interventi indifferibili e urgenti necessari a garantire la pubblica incolumità, ripristinare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione».

L’arrivo di Giuseppe Conte

Intanto si aspetta l’arrivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Inizialmente previsto per le 17. Su Twitter il premier ha scritto: «Voglio vedere da vicino i danni e rendermi conto della situazione».

