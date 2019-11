Venezia, gravi danni a San Marco. Il procuratore: «A un passo dall’apocalisse» – Le immagini

L’acqua non aveva raggiunto questi livelli dal 1966, quando toccò i 194 centimetri. La scorsa notte, 12 novembre, l’alta marea a Venezia ha invece raggiunto quota 187 centimetri. Ha invaso le abitazioni, ma a essere colpiti sono stati anche i siti d’arte.

Gravi i danni nella Basilica di San Marco, dove è stata sommersa tutta la cripta. «Siamo stati a un soffio dall’apocalisse, a un pelo dal disastro», ha detto il procuratore della Basilica, Pierpaolo Campostrini.

«L’acqua è entrata nella basilica, ha allagato il pavimento e rompendo le finestre è entrata nella cripta, allagandola. La cosa è pericolosa non tanto per le cose in essa contenute, ma perché l’acqua avrebbe potuto dare problemi statici alle colonne, che reggono la basilica», ha aggiunto.

Colpito anche il teatro La Fenice. L’acqua non ha intaccato la struttura del teatro ma ha invaso le aree di servizio rendendo inutilizzabile (è stato disattivato) il sistema elettrico e quello anti incendio.

🌧 It was a stormy night and the forecasts promise nothing good at once. We will give you news on our activities soon. Anyway, we are here for good morning! 🌧 pic.twitter.com/yO2LpLCeVl