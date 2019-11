Sondaggio Emg Acqua, frena la Lega: sotto il 34%. Continua la crisi di consensi del M5s: ora è al 16%

Segna una forte battuta d’arresto la crescita della Lega, secondo l’ultimo sondaggio di Emg Acqua diffuso da Agorà su Raitre. Il partito di Matteo Salvini perde l’1,2%, piazzandosi al 33%. In trend positivo invece il Partito democratico, secondo partito in questa rilevazione, ma ampiamente staccato dal Carroccio.

I dem gudagnano mezzo punto in una settimana, ma non superano la soglia psicologica del 20%. In leggero calo il Movimento cinque stelle, fermo ora al 16,1% dopo una contrazione dell 0,2%. Calo identico per Fratelli d’Italia: dopo la scalata delle ultime settimane, la formazione guidata da Giorgia Meloni torna sotto la soglia del 10% assestandosi al 9,8%.

Quinta forza politica del Paese Forza Italia: nonostante molti analisti abbiano annunciato che il partito di Silvio Berlusconi sia arrivato al capolinea, nell’ultima settimana la terza stampella della coalizione del centrodestra ha guadagnato uno 0,2%, fermando al 7,4% dei consensi.

I forzisti restano sopra il partito di Matteo Renzi: la recentissima Italia viva, però, secondo il sondaggio è l’entità politica che gode di maggiore salute. Fa registrare il miglior trend della settimana, +0,8%, piazzandosi a quota 5,7%. Seguono gli altri partiti dell’area di centrosinistra, tutti sotto la soglia del 2%: +Europa (1,8%), La sinistra (1,7%), Europa verde (1,0%) e Lista Calenda (1,0%).

