Matteo Renzi risponde a Emanuele Filiberto: «Non abbiamo fretta di un suo ritorno»

Tra il serio e il faceto, Emanuele Filiberto ha lanciato ieri, 14 novembre, in tv un ritorno della famiglia reale. In molti si sono chiesti cosa ci sia dietro all’hashtag #adv con cui ha condiviso la notizia sui social: un nuovo programma televisivo? Più probabile una linea di vestiti di moda. Molto meno probabile un’offensiva per prendere il potere, anche se tra gli esponenti politici c’è già chi gli ha riposto.

«Dico a Emanuele Filiberto di Savoia che non abbiamo questa fretta che lui torni. Mandiamo un deferente saluto al presidente Mattarella. Io sto bene così», ha detto Matteo Renzi da Torino dove ha aperto l’iniziativa “Shock!” durante la quale lancerà la sua manovra economica.

E sui social?

Mentre nel mondo politico dunque in pochi, per il momento, si sono preoccupati dell’annuncio di Filiberto, sui social c’è chi ha creduto davvero che fosse un messaggio politico e chi invece è convinto sia un’operazione di marketing.

È un suo diritto voler candidarsi come dice la nostra costituzione. #filiberto.

Ma se guardo al passato e di come la famiglia reale non abbia fatto nulla, ma ha preferito voltare le spalle al paese, mi vengono i brividi. — Fabio (@BeneMale2) November 15, 2019

È chiaro che sta trollando, dev’essere il promo di qualche programma TV.

La cosa brutta è sapere che potrebbe benissimo essere serio e che c’è gente che gli darebbe fiducia. #filiberto pic.twitter.com/0yG433fi4B — Maurizio Gandolfi (@MauGandolfi) November 15, 2019