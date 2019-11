Non solo moda, Netflix rivela: Emanuele Filiberto testimonial della terza stagione di «The Crown». Contenti loro…

Ci sono voluti due anni perché Netflix rilasciasse la terza stagione di The Crown, la serie drammatica che narra le vicende della famiglia reale inglese. E quale testimonial migliore del principe di casa Savoia per annunciare l’arrivo dei nuovi episodi della serie ambienta tra i palazzi della famiglia Windsor.

«I reali stanno tornando». L’annuncio del membro di casa Savoia aveva spiazzato tutti. Ma, il messaggio condiviso da Emanuele Filiberto si è rivelato un escamotage pubblicitario.

Un ritorno in Italia legato a un obiettivo ben preciso: dal 18 novembre, e per 28 giorni, Netflix renderà disponibile gratuitamente in Italia il primo episodio della terza stagione di The Crown. Non servirà dunque essere abbonati per poter vedere l’atteso ritorno della Regina Elisabetta II, interpretata questa volta da Olivia Colman, che ripercorrerà le vicissitudini della Famiglia Reale negli anni che vanno dal 1964 al 1977.

