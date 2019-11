Quanto siete Freddie Mercury? Il nuovo tool di Google sarà in grado di dirvelo misurando il vostro timbro di voce

Le possibilità, diciamo la verità, sono minime. Ma se volete misurarvi con l’ultima trovata di Google, questa è la vostra occasione. Il celebre motore di ricerca ha infatti tirato fuori dal cilindro un nuovo tool: si chiama Freddie Meter.

È uno strumento che consente di capire, tramite l’elaborazione della voce, quanta affinità ci sia tra il vostro timbro e quello del frontman dei Queen. L’applicazione è già disponibile su Android, iOS e desktop.

Come funziona

Il tool «mostra agli utenti quanto la loro voce si avvicina alla leggendaria gamma di Freddie Mercury analizzando l’intonazione, il timbro e la melodia del cantante per assegnare loro un punteggio da 0 a 100».

Dalla teoria alla pratica: potete esibirvi cimentandovi Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody e Somebody To Love. Dovrete cantare con il microfono del telefono o del computer attivo fino alla fine del brano, in modo da dare la possibilità al software di analizzare la vostra voce.

Come nasce il progetto

Google Research, Google Creative Lab e YouTube, in occasione del 44° anniversario della prima performance live di Bohemian Rhapsody, tenutasi all’Empire Theater di Liverpool il 14 novembre 1975, hanno pensato di omaggiare il pubblico di Mercury lanciando il progetto Freddie Meter, ma con uno scopo benefico.

Il programma è stato infatti realizzato per incentivare le donazioni a favore del Mercury Phoenix Trust, la onlus anti-Aids fondata da Brian May, Roger Taylor e il manager Jim Beach in memoria del grande cantante.

#FreddieChallenge

Per tutti gli amanti del genere: dopo esservi cimentati in un karaoke a squarciagola, potrete condividere il risultato sui social, utilizzando l’hashtag #FreddieChallenge e sfidando gli amici a essere più Freddie Mercury di voi. Se vorrete sostenere il Mercury Phoenix Trust basterà un clic sull’opzione “Donate”.

