Hong Kong, la foto degli studenti ammanettati diventa il nuovo simbolo della protesta

Continua l’assedio della polizia di Hong Kong al Politecnico nel quartiere di Kowloon e continuano le grida di allarme e gli appelli di solidarietà da parte degli studenti. Nelle ultime ore ha cominciato a circolare sui social – e sopratutto sulle pagine degli attivisti come Joshua Wong e il movimento Demosisto – una foto che ritrae gli studenti ammanettati con cavi di plastica, tutti circondati da agenti in assetto anti sommossa.

Over 100 #PolyUHK students were arrested. Umbrellas that they carried were labelled as exhibits. #PoliceBrutalityHK #PoliceState Source: inmediahk https://t.co/SAhem1KuVB pic.twitter.com/H6lJOIoJFR