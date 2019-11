Hong Kong, lo scontro è durissimo: raid della polizia nel Politecnico

Esplosioni, gas lacrimogeni, proiettili di gomma, 38 feriti di cui 5 gravi. Lo scontro tra la polizia e i manifestanti pro democrazia a Hong Kong è durissimo. All’alba gli agenti hanno fatto irruzione nel Politecnico dove si erano asserragliati circa 200 manifestanti: centinaia di ragazzi sono stati arrestati. Su Twitter l’attivista Joshua Wong, uno dei leader delle proteste, ha lanciato un nuovo appello di aiuto alla comunità internazionale chiedendo di agire per evitare un nuovo massacro come avvenne nel 1989 in Piazza Tiananmen.

Dear world, please speak up to prevent a #Tiananmen2019. 😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/pAp9eNjBhb — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) November 18, 2019

Nel frattempo, stando a un comunicato ufficiale diffuso alle 12 (orario locale) la polizia di Hong Kong ha rinnovato l’ordine di evacuazione, chiedendo a «tutti quelli all’interno dell’università del Politecnico di lasciare le armi e gli oggetti pericolosi, togliersi le maschere anti-gas e andarsene in maniera ordinata» attraverso il ponte sud di Cheong Wan Road.

Nella notte più violenta dall’inizio della proteste per cercare di fermare il raid alcuni studenti hanno dato fuoco a uno degli ingressi del Politecnico. Intanto poliziotti lanciavano gas lacrimogeni fuori dalla struttura, mentre altri agenti entravano all’interno dove hanno bloccato i dimostranti, impedendo loro la fuga.

VIDEO: Hong Kong riot police clash with protesters at the Hong Kong Polytechnic University campus pic.twitter.com/8HnfnlpPlL — AFP news agency (@AFP) November 18, 2019

Secondo quanto emerge da un video postato on line le persone arrestate sono state ammanettate con cavi di plastica e fatte sedere faccia al muro a Golden Plaza.

Intanto i manifestanti al di fuori del campus sotto assedio stanno cominciando a riorganizzarsi: a Nathan Road, la via principale di Kowloon, alcuni gruppi sono comparsi per la strada per ripristinare i blocchi stradali, e nuove scene di tensione tra polizia e manifestanti sono state riprese sempre sul Kowloon, in quello che appare un tentativo di distrarre la polizia dall’assedio al PolyU.

Hong Kong protests: Police surround campus after night of violence https://t.co/pebRkQjWB2 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 18, 2019

Polizia smentisce raid

La polizia, in un comunicato diffuso online dall’amministrazione di Hong Kong ha smentito di aver condotto un raid al Politecnico, parlando di operazione di dispersione della folla e di arresti, ma la tensione rimane alta: diversi manifestanti all’interno del campus sarebbero sul punto di un crollo nervoso dopo un giorno di assedio, riportano i media locali, e il gruppo sarebbe spaccato tra chi si dice pronto a lasciare e chi è deciso a rimanere.

Riot officers broke in before dawn as fires raged inside and outside Hong Kong Polytechnic Universityhttps://t.co/krutNQrMiW — POLITICO (@politico) November 18, 2019

Alta Corte dà ragione ai manifestanti

Intanto l’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto dell’uso delle maschere introdotto lo scorso mese dalla governatrice Carrie Lam. La sentenza stabilisce l’incompatibilità con la Costituzione locale ed è maturata a seguito del ricorso promosso da 24 parlamentari pan-democratici.

